Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 6 Aralık 2026’da yapılacak genel seçimlerde yarışacak milletvekili adaylarını ve adayların sıralamasını belirlemek üzere 11 Ekim Pazar günü Aday Belirleme Kurultayı düzenleyecek.
Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek kurultayda, CTP’nin milletvekili aday adayları tanıtılacak ve adayların sıralamaları oylamayla belirlenecek.
Saat 10.30’da yoklamayla başlayacak kurultay, 11.30’da açılacak. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin saat 12.00’de konuşma yapacağı etkinlikte, aday adaylarının tanıtımının ardından seçim sürecine geçilecek.
Oy verme işleminin saat 13.00’te başlaması ve gün boyunca devam etmesi öngörülüyor. Kurultayda yapılacak oylama sonucunda CTP’nin 6 Aralık genel seçimlerinde yarışacak milletvekili adayları ve aday listelerindeki sıralamaları netleşecek.