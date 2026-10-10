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Oy verme işleminin saat 13.00’te başlaması ve gün boyunca devam etmesi öngörülüyor. Kurultayda yapılacak oylama sonucunda CTP’nin 6 Aralık genel seçimlerinde yarışacak milletvekili adayları ve aday listelerindeki sıralamaları netleşecek.

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Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek kurultayda, CTP’nin milletvekili aday adayları tanıtılacak ve adayların sıralamaları oylamayla belirlenecek.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 6 Aralık 2026’da yapılacak genel seçimlerde yarışacak milletvekili adaylarını ve adayların sıralamasını belirlemek üzere 11 Ekim Pazar günü Aday Belirleme Kurultayı düzenleyecek.

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