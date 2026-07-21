Alaminyo şehitleri bugün Değirmenlik Alaminyo Şehitler Anıtı’nda düzenlenen törenle anıldı.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve bayrakların İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilmesiyle devam etti. Değirmenlik Lisesi’nden Eylül Akkoyun’un şiir okuduğu törende, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler konuşma yaptı.

-Öztürkler

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, anma törenindeki konuşmasında 1967 ve 1974 yıllarında vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını belirterek, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde özgürce yaşanabiliyor ve Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC bayrakları bu topraklarda özgürce dalgalanabiliyorsa bunun şehitlerin fedakârlığı sayesinde mümkün olduğunu söyledi.

20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın 52’nci yıl dönümünü büyük bir gurur ve onurla kutladıklarını belirten Öztürkler, “Kıbrıs Türk halkı bu toprakların ev sahibidir ve ilelebet bu topraklarda yaşayacaktır.” dedi.

Kıbrıs Türk halkının verdiği varoluş mücadelesinin Mehmetçik ile Mücahidin omuz omuza yazdığı destanla taçlandığını ifade eden Öztürkler, Kıbrıs konusuna da değindi.

Tarihi sürecin doğru bilinmesinin önemine dikkat çeken Öztürkler, özellikle yeniden hareketlenen müzakere süreçlerinde geçmişte yaşananların iyi anlaşılması gerektiğini vurguladı.

1960 ve 1963 yıllarında yaşanan gelişmelerin doğru okunmasının önemine işaret eden Meclis Başkanı Öztürkler, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni bozan tarafın Rum tarafı olduğunu belirterek, Türk Başkan Yardımcısı’nın veto hakkını ortadan kaldırmak isteyenlerin Rum yönetimi olduğunu, Kıbrıs Türk halkına yönelik saldırı ve katliamların da bu süreçte başladığını söyledi.

15 Temmuz 1974’te gerçekleştirilen Yunan darbesinin ve 20 Temmuz Barış Harekatı’na giden sürecin de çok iyi bilinmesi gerektiğini dile getiren Öztürkler, bu tarihi gerçeklerin gelecek nesillere doğru şekilde aktarılmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının Mehmetçikle birlikte verdiği mücadelenin, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü hakkını hak eden bir mücadele olduğunu vurgulayan Öztürkler, şunları söyledi:

“Kıbrıs Türk halkı için Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü ve Türk askerinin adadaki varlığı hiçbir zaman bir tartışma konusu değildir. Kıbrıs Türk halkı bu toprakların ev sahibidir ve ilelebet bu topraklarda yaşamaya devam edecektir. Ne özgürlüğümüz, ne eşitliğimiz, ne vatan sevgimiz ne de bu topraklardaki varlığımız tartışmaya açıktır. Bunların tamamını bizlere şehitlerimiz emanet etmiş, canları pahasına kazandırmıştır.”

Şehitlerin fedakârlıkları sayesinde bugünlere ulaşıldığını ifade eden Öztürkler, gelecek kuşakların da bu mücadeleyi ve şehitlerin bıraktığı mirası iyi öğrenmesi gerektiğini belirtti.

Konuşmasının sonunda tüm şehitleri rahmet ve minnetle anan Öztürkler, “Bu toprakları sevebilmek, koruyabilmek ve sonsuza kadar yaşatabilmek için şehitlerimizin ortaya koyduğu mücadeleye ve ruha her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır. Mekânları cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

-Karavezirler: "Acılarını içimize gömdüğümüz şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız”

Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler de törende konuşma yaptı.

Belediyeden verilen bilgiye göre Karavezirler, Larnaka’ya bağlı Alaminyo köyünde yaşayan masum ve savunmasız insanların şehit edilmesinin tarihe kara bir leke olarak geçtiğini belirterek, “Acılarını içimize gömdüğümüz şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

Karavezirler, 20 Alaminyo şehidinin ismini şöyle hatırlattı:

“Fevzi Hanifiler, Mehmet Hanifiler, Mustafa Hanifiler, Halil Yücetürk, Altay Alaminyolu, Güney Alaminyolu, Hasan Özersay, Hüseyin Özersay, Ali Kozok, Mehmet Kozok, Tahir Kaptanoğlu, Osman Reis, Hasan Kandıralı, Ali Kunduracı, Mehmet Özarifoğlu, Ömer Taşbel, Mustafa Taşbel, Ahmet Alkım, Hasan İmam ve Zafer İmamoğlu.”

Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, konuşmasında Kıbrıs’ın dünyaya örnek teşkil edecek bir barış adası olmasını da temenni etti.