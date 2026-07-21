Ercan Havalimanı’nda sahte Bulgaristan pasaportuyla çıkış yapmaya çalışan bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün zanlı S.A.Ö. (E-20), üzerinde kendi fotoğrafı bulunan ancak başka bir şahıs adına yurt dışında sahte düzenlenmiş Bulgaristan pasaportunu muhaceret işlemleri için görevli memura vererek tedavüle sürdü.

Zanlının, belgede adı geçen kişinin kimliğine bürünerek çıkış işlemlerini yaptırdığı ve bu şekilde sahte davranışla kayıt sağladığı tespit edildi. Bahse konu şahıs, tutuklandı.

- Demirhan’da bir markette hırsızlık

Demirhan’da bir süpermarkete müşteri olarak giden M.A.(E-24) ve M.A.(E-26), satışa sunulan toplam 3.783,55 TL değerindeki kozmetik ve gıda ürünlerini çaldı. Bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklandı.

- Alkollü iki şahıs çevreye rahatsızlık vermekten tutuklandı

Gazimağusa’da Palm Beach sahilinde, dün, 110 mlgr alkollü B.R. (E-43) ile 166 mlgr alkollü R.H.(E-59), sarhoşken yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.