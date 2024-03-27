Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanlığı organizasyonunda Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanlığı, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Müstakil Sahne Sanatları ve Eğitimi Derneği iş birliğinde Alayköy’de iftar programı düzenlendi.

YTB Başkanı Abdullah Eren’in katılımıyla “Gönül Köprüsü 2024 Projesi” kapsamında düzenlenen iftar programı öncesinde köy ziyareti yapılarak, vatandaşlara ve çocuklara Ramazan hediyeleri dağıtıldı.

İftar programında, Vakıflar İdaresi Başkanı Mustafa Tümer ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın danışmanlarından Mesut Genç ile TC Lefkoşa Büyükelçiliği yetkilileri de hazır bulundu.

Yaklaşık 450 kişiye verilen iftar yemeği ardından, Ramazan eğlencesi düzenlendi. Çocuklara Karagöz-Hacivat gösterisi sunuldu.

YTB, “Gönül Köprüsü 2024 Projesi” kapsamında yaklaşık 4 yıldır Ramazan ayı boyunca köylerde ev ziyaretleri yapıp, iftar programı düzenliyor.

-Eren

İftarın ardından vatandaşlara hitap eden Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, vatandaşlara kurumları hakkında bilgi verdi.

Eren, Türkiye’nin ayrılmaz bir parçası olan KKTC’de YTB olarak Ramazan ayı boyunca köylerde bu iftar programlarını düzenlediklerini ifade etti.

Barış Harekatı’nın bu yıl 50’nci yılı olduğunu anımsatan Eren, mücadelede şehit olanlara Allah’tan rahmet diledi.

Bugün bu iftarın yapabilmesinin şehit ve gaziler sayesinde mümkün olduğunu ifade eden Eren, adadaki Türk varlığının ilelebet sürdürebilmesi temennisinde bulunarak, bunun için çalıştıklarını söyledi.

Eren, Ramazan ayının bereketinden faydalanılabilmesi ve tutulan oruçların kabul olunması temennisinde bulundu.