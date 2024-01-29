Hafta içi her gün TRT1 ekranlarında program yapan Alişan, konserlerine de hız kesmeden devam ediyor. Eskişehir'deki konseri için yola çıkan Alişan, şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Instagram hesabından yaşadığı talihsiz olayı anlatan Alişan, "Sivrihisar konserine giderken sağ tarafımda dayanılmaz bir ağrıyla Bursa'da acile geldik. ilaçlı tomografi ve kan tahlili neticesi bugün apandisit ameliyatı olmam gerektiğini söyledi hocalarımız. Sivrihisar konseri bugün için kısmet olmadı maalesef. Acil ameliyat denmese vallahi geliyordum. Sözüm söz ameliyat olur olmaz ne zaman isterseniz geleceğim" ifadelerini kullandı.