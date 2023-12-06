Gazimağusa, Lefkoşa ve Girne’de bugün alkollü sürücülerin neden olduğu üç kazada bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa’da Anamur sokak üzerinde 24 yaşındaki Furkan Mustafa Seçkin 97 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MS 022 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağ tarafında park halinde bulunan MC 853 plakalı salon aracın sol arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi üzerinde de, 34 yaşındaki Mahsan Taheri 95 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UM 968 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, yol üzerinde bulunan Mehmet Akif Caddesi yol kavşağına geldiğinde, dikkatsizce sola dönüş yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjün bordür taşlarına çarptı.

Kazada yaralanan olmadı.

Öte yandan, Bafra’da Kaya Artemis Otel ile Limak Otel arasında bulunan çift şeritli yolda, 21 yaşındaki Abdil Çakmak 76 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki FK 933 plakalı salon araç ile Limak Otel istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle, FK 933 plakalı araç ileriye doğru savrularak takla atıp tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Abdil Çakmak, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.