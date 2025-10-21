Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinin son dönemdeki seçim performansını ve parti içi uygulamaları sert bir dille eleştirdi. Altuğra, UBP’nin halkın karşısında son üç seçimde de güven oyu alamadığını belirterek, parti yönetimine olağanüstü kurultay çağrısı yaptı.

Altuğra açıklamasında, UBP’nin son olarak gerçekleşen milletvekilliği ara seçimleriyle birlikte, belediye başkanlığı seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçiminde de başarısız olduğunu vurguladı. Bu durumun parti tabanında büyük bir kırgınlığa ve moral bozukluğuna yol açtığını belirten Altuğra, “Parti içinde yapılan uygulamalar liyakattan, adaletten ve hukuktan uzaktır. Tüm bu nedenlerle UBP içerisinde ciddi bir huzursuzluk hâkimdir,” dedi.

İki gün önce gerçekleşen ara seçimin ardından ortaya çıkan sonucun ciddi bir şekilde sorgulanması gerektiğini ifade eden Altuğra, seçim sonrası hala parti içinde bir değerlendirme toplantısı yapılmadığına dikkat çekti. “Fatura bazı milletvekillerine kesilmeye çalışılsa da nafile,” diyen Altuğra, asıl yapılması gerekenin açık olduğunu dile getirdi.

Parti tabanından yükselen seslere kulak verilmesi gerektiğini vurgulayan Altuğra, “Hemen şimdi olağanüstü kurultay” çağrısında bulundu. Bu çağrının, yalnızca kişisel değil, tabanın ortak tale bi olduğunu da sözlerine ekledi.