Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’ı tebrik ederek, “UBP açısından seçim sonuçlarının analizinin çok iyi yapılması gerektiğini” vurguladı.

Taçoy, yaptığı yazılı açıklama ile Cumhurbaşkanı seçimini değerlendirdi.

Erhürman’ı tebrik eden Taçoy, UBP açısından seçim sonuçlarının analizinin çok iyi yapılması gerektiğini kaydetti.

“Halkımızın oylarının gayesi unutulmadan iyi bir değerlendirme yapılmalıdır.” diyen Taçoy, “Seçim sonuçlarının ortaya koyduğu siyasi tablo hakkıyla analiz edilmeden ve buna uygun bir gelecek haritası çizilmeden atılacak adımlar bizi yeniden sonu hüsranla bitecek bir yola sokabilir.” görüşünü paylaştı.

Taçoy açıklamasında şunları kaydetti:

“Öncelikle seçim sürecinde demokrasi çerçevesinde yarışan, çalışan, ortaya gayret koyan başta tüm adaylar olmak üzere, emeği geçen herkesi emekleri için kutlarım.

Yarışı önde tamamlayan ve KKTC’nin 6’ncı Cumhurbaşkanı olan Sayın Tufan Erhürman’ı da tebrik ederim.

Seçim sürecinde birlikte hareket ettiğim, ülkesine olan bağlılığını ve içinden çıktığı halkıyla olan yakın ilişkisini her zaman takdir ettiğim Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’a da doğru bildiği yolda hiç eğilip bükülmeden gösterdiği mücadele için teşekkürlerimi sunarım.

Ülkemiz seçimle birlikte yeni bir sürece girmiştir.

Dileğim bu süreçte baş rolü oynayan halkımızın oylarının gayesi unutulmadan iyi bir değerlendirme yapılmasıdır.

Ülkemiz bir seçimi daha geride bırakmıştır. Seçim sonuçlarının ortaya koyduğu siyasi tablo hakkıyla analiz edilmeden ve buna uygun bir gelecek haritası çizilmeden atılacak adımlar bizi yeniden sonu hüsranla bitecek bir yola sokabilir.

Vurgulamak gerekir ki; Ulusal Birlik Partisi’nin de içinde olduğu ‘Sağduyu İttifakı’nın adayı Sayın Ersin Tatar’ın almış olduğu oy oranı, ne yazık ki beklentinin çok altında kalmıştır. Bunu bu şekilde açıklıkla söylemek, UBP’li kardeşlerimizin de vermiş olduğu mesajı doğru okumak demektir.

11’inci Cumhurbaşkanlığı seçiminin hem UBP özelinde hem de sağ siyaset genelinde ele alınması kaçınılmaz bir sonuçtur.

Halkımızın Ulusal Birlik Partisi’ne olan inanç ve güveninin tazelenmesi adına nelerin yapılması gerektiğini UBP’ye gönül ve emek veren üyelerimizin bildiğine inanıyorum.

Kıbrıs Türk halkını ve UBP’li kardeşlerimi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”