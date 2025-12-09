BRT Sabah Haber’e konuşan Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, bölgedeki durumun ciddiyetine dikkat çekti. Amcaoğlu, özellikle dağ eteklerine düşen yoğun yağışın büyük bir baskı oluşturduğunu belirterek, birkaç gün önce neredeyse tamamen boş olan Gönyeli Barajı’nın bugün taşmaya başladığını söyledi.

Durumun Lefkoşa bölgesini de etkileyebileceğini ifade eden Amcaoğlu, ilgili makamlara gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kaydetti.

Bölgede ciddi su baskınları yaşandığını belirten Amcaoğlu, sürüklenen araçlar, mahsur kalan vatandaşlar ve su basan evler bulunduğunu, ekiplerin saatlerdir aralıksız görev yaptığını söyledi. “Birçok aracı ve vatandaşımızı evlerine ulaştırdık” diyen Amcaoğlu, vatandaşlara çağrıda bulunarak riskli bölgelerde kesinlikle dışarı çıkılmamasını istedi.