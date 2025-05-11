Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, içinde bulunduğumuz yılın ikinci yarısında faaliyete geçecek Ürün Güvenliği ve Metroloji Laboratuvarı’nın KKTC'de ürünlerin güvenliğinin sağlanması ve uluslararası standartlara uygunluğunun denetlenmesi için kritik bir rol oynayacağını açıkladı.

Bakan Amcaoğlu, bakanlığına bağlı basın bürosu aracılığı ile yaptığı yazılı açıklamada, KKTC'de ürün güvenliği ve metroloji alanında faaliyet gösterecek Ürün Güvenliği ve Metroloji Laboratuvarı hakkında detaylı bilgiler verdi.

Bakan Amcaoğlu, “Gerekli ihale süreci tamamlandı. Bu laboratuvar, ürünlerin güvenlik standartlarına uygunluğunu denetlemek, ölçüm ve kalibrasyon hizmetleri sunmak amacıyla kuruldu ve 2025 yılı ikinci yarısında faaliyete geçecek” dedi.

“Laboratuvar kapsamında, bu aşamada 5 adet bölüm kurulacak; daha sonraki aşamalarda laboratuvar sayısı ve kapsamı genişletilebilecek” diyen Bakan Amcaoğlu, ilk aşamada Uzunluk Laboratuvarı, Oyuncak Laboratuvarı, Elektrik Laboratuvarı, Kimyasal Laboratuvarı ve Metroloji Laboratuvarı’nın faaliyete gireceğini belirtti.

ÜRÜN GÜVENLİĞİ LABORATUVARI

Bakan Amcaoğlu, “KKTC'de ürün güvenliği, Sayı: 42/2014 olarak kabul edilen Ürün Güvenliği Yasası ile düzenlendi. Bu yasa, gıda, yem, canlı hayvan ve bitkiler dışındaki ürünlerin güvenliğini kapsar ve KKTC'de üretilen ürünlerin kalite ve güvenlik standartlarına uygunluğunu sağlamak üzere çeşitli denetim mekanizmaları oluşturur” diye konuştu ve şunları söyledi:

“KKTC ürün güvenliği uzmanları, teknik bilgi ve deneyimlerini artırmak amacıyla Türkiye, Polonya ve İtalya gibi ülkelerde teknik çalışma ziyaretleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu ziyaretler, laboratuvar personelinin uluslararası standartlar ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktadır.

Ayrıca, Türkiye ile KKTC arasında ürünlerin ürün güvenliği denetimi konusunda iş birliği protokolleri imzalanmıştır. Bu protokoller kapsamında KKTC'ye ithal edilen ürünlerin denetimi için dış ticarette risk esaslı kontrol sistemleri (TAREKS) kullanılarak, ithalat denetim süreçleri geliştirilmekte ve personel eğitilmektedir. Bu iş birliği, KKTC'nin ürün güvenliği denetim altyapısının AB teknik mevzuatı ile uyumlu hale getirilmesini hedeflemektedir.”

ÜRÜN GÜVENLİĞİ NEDİR?

Bakan Amcaoğlu, ürün güvenliğinin ne olduğu ile ilgili olarak da şunları ifade etti:

“Ürün güvenliği, piyasaya arz edilen her ürünün insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşamı ile sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarını sağlaması ve güvenli olmasıdır. Güvenli ürün, normal kullanım koşullarında tüketiciler için risk taşımayan ya da kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve temel gerekler bakımından azami koruma sağlayan üründür.

Ürün güvenliği, üretici, yetkili temsilci ve ithalatçının sorumluluğundadır. Bu sorumluluğun yerine getirilip getirilmediği, kamu kuruluşları tarafından ithalat aşamasında, ürünlerin piyasaya arzı sırasında veya ürünler piyasada iken denetlenir.

Denetimler, ürünlerin teknik mevzuata uygunluğunu, güvenli olup olmadığını kontrol eder. Güvensiz ürünlerin piyasadan toplatılması, geri çağrılması veya bertaraf edilmesi gibi tedbirler alınır.

Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği, tüketicinin kullanımına sunulan ürünlerin güvenli olmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu yönetmelik, ürünlerin her koşulda asgari güvenlik gereksinimlerini karşılamasını zorunlu kılar ve güvenlik gereksinimlerini karşılamayan ürünlerin piyasada bulundurulması yasaktır. Teknik düzenlemelere uygun ürünler, genellikle CE işareti ile işaretlenir ve bu işaret ürünün güvenli olduğunu gösterir.”

METROLOJİ LABORATUVARI

Bakan Amcaoğlu, metrolojinin, ölçüm birimlerinin tanımı, bilimsel yöntemlerle ölçümlerin gerçekleştirilmesi ve ölçüm sonuçlarının doğruluğunun güvence altına alınması ile ilgilenen bilim dalı olduğunu hatırlattı ve “Temel amacı, uluslararası kabul görmüş ölçüm birimlerini tanımlayarak bilim ve teknolojide kullanılmasını sağlamak ve yapılan ölçümlerin güvenilirliğini temin etmektir” dedi.

Bakan amcaoğlu bu konuda şu bilgileri paylaştı:

“Metrolojinin üç ana faaliyeti şunlardır: Uluslararası düzeyde kabul edilmiş ölçüm birimlerinin tanımlanması, ölçüm birimlerinin bilimsel yöntemlerle laboratuvarlarda gerçekleştirilmesi ve izlenebilirlik zincirinin kurulması, yani ölçüm değerlerinin doğruluğunun belgelenmesi.

Metroloji laboratuvarı, ölçüm ve kalibrasyon hizmetleri sunan birimdir. Metroloji, ölçümlerin doğruluğunu ve izlenebilirliğini sağlamak için kalibrasyon ve test faaliyetlerini içerir. KKTC'deki metroloji laboratuvarı, TS EN ISO 9001:2015 kalite standartlarına uygun olarak faaliyet göstermekte ve uluslararası kabul görmüş metotlarla çalışacaktır.

“Metroloji laboratuvarlarında yapılan kalibrasyonlar, ölçüm cihazlarının performans özelliklerini belirlemek ve doğruluğunu sağlamak için yapılır. Bu, ölçüm sonuçlarının güvenilirliğini artırır ve uluslararası standartlarla uyumlu hale getirir.”

Metroloji faaliyetlerinin endüstriyel ve bilimsel ölçümlerde kaliteyi sağlamak için kritik öneme sahip olduğuna da vurgu yapan Bakan amcaoğlu, şunları ekledi:

“Örneğin, bir ölçüm cihazının doğru olarak santim ve/veya metre ölçü birimini doğru gösterdiğini kontrol edebilmek; bir tartı aletinin kilogram olarak ölçü birimini sağlıklı gösterdiğini saptayabilmek bu laboratuvar sayesinde sağlanabilecektir. Bu sayede, yapılacak testlerle tüketici haklarının korunması hedeflenmekte olup; aynı zamanda, herhangi bir ölçü aletini kullananların iş kalite ve güvenliği de korunabilecektir.”

KKTC ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE METROLOJİ LABORATUVARI'NIN ÖNEMİ

Bakan amcaoğlu, KKTC'de ürünlerin güvenliğinin sağlanması ve uluslararası standartlara uygunluğunun denetlenmesi için kritik bir rol oynayacak olan Ürün Güvenliği ve Metroloji Laboratuvarı ile ilgili olarak şu bilgileri de paylaştı:

“İthalat ve yerel üretim ürünlerinin kalite kontrolü ve güvenlik denetimleri yapılabilecektir. Türkiye ile yapılan iş birliği sayesinde AB mevzuatına uyum sağlanmakta ve risk esaslı denetim sistemleri uygulanabilecektir. Metroloji laboratuvarı, ölçüm cihazlarının kalibrasyonu ve testleri ile ölçümlerin doğruluğunu garanti altına alacaktır. Personelin uluslararası teknik eğitimlerle sürekli geliştirilmesi sağlanacaktır.

Sonuç olarak, KKTC Ürün Güvenliği ve Metroloji Laboratuvarı, hem tüketici sağlığını korumak hem de ticari faaliyetlerde kalite ve güvenliği artırmak için önemli bir altyapı sunacaktır. 600 m²’lik inşaat alanında gerçekleştirilecek faaliyetler için Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde 2,170 m²’lik geniş arazi alanıyla; çok yakında hizmetine girecek olan bu bina sayesinde, genç cumhuriyetimizin dünya standartlarıyla kucaklaşmasında bir adım daha atılmasının gururu yaşanacaktır.”