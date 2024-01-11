CHP'de "Behzat Ç" rolüyle tanınan ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesine Mansur Yavaş karşı çıktı. İstediği ismin Etimesgut Belediye Başkanlığı adaylığına gösterilmemesine kızan Yavaş'ın bu konuda kesin tavır koyup kendisinin de aday olmayabileceği ifade ediliyor.

Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesi CHP'de kriz çıkardı. İstediği ismin aday gösterilmemesine kızan Yavaş'ın bu konuda kesin bir tavır koyacağı ve istediği olmaz ise kendisinin de adaylıktan çekilebileceği iddia ediliyor.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı gösterme kararı aldı. CHP MYK'dan geçen karar Parti Meclisi'ne sunulacak.