Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, uluslararası alanda faaliyet gösteren Türkiye'nin Karel Firması'nın yetkilisi Gizem Tosuner'i kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Arıklı, KKTC'nin her alanda alt yapısını güçlendireceklerini, bu nedenle KKTC'ye yapılacak dış yatırımları önemsediklerini vurguladı.

Gizem Tosuner ise Arıklı'ya firma hakkında bilgi vererek, KKTC'ye önem verdiklerini belirtti.