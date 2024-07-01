Girne’ye bağlı Dikmen/Aşağı Dikmen Mahallesi'nde muhtarlığa Kaan Güçsav seçildi.

KKTC “Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi” bugün Aşağı Dikmen Mahallesi muhtarını belirlemek amacıyla yapıldı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamasına göre, seçmen sayısının 2 bin 63 olduğu Aşağı Dikmen Mahallesi'ndeki seçimde yüzde 52.69 katılım oranıyla 1087 seçmen oy kullandı

Geçerli oy pusulasının 1070 olduğu seçimde, adaylardan Mustafa Cumhur 72, Tahir Sancak 260, Levent Efendi 236, Ahmet Ulutan 131, Cengiz Topel Ak 38 ve Kaan Güçsav 333 oy aldı.