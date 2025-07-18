Yeni asgari ücret 21 Temmuz Pazartesi açıklanacak.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2025 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere bugün yeniden toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu başkanlığında saat 12.15’te başlayan toplantıya, işçi ve işveren temsilcileri katıldı.

Bugünkü toplantıda ortaya çıkan öneriler, bugün saat 15.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun yapacağı görüşmede ele alınacak. Öneriler daha sonra bugün saat 17.00’de gerçekleştirilecek Bakanlar Kurulu toplantısında değerlendirilecek.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu 21 Temmuz Pazartesi günü saat 10.30'da yeniden toplanarak, yeni asgari ücreti açıklayacak.

Öte yandan, geçtiğimiz Çarşamba günü gerçekleştirilen ilk toplantıda salona alınmayan basın mensupları, bu kez toplantı öncesinde salona alındı.

-Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, 2025’in ikinci asgari ücretinin Pazartesi günü açıklanacağını belirtti.

Gardiyanoğlu, bugün taraflardan alınacak önerilerin saat 15.00’te Maliye Bakanı Özdemir Berova ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile yapılacak üçlü toplantıda değerlendirileceğini, ardından bulguların Bakanlar Kurulu’na sunulacağını ifade etti.

Geçmiş toplantıda yaşanan mahkeme sürecinin ardından gerekli teknik düzenlemelerin yapıldığını kaydeden Gardiyanoğlu, altı aylık hayat pahalılığı oranının yüzde 17,79 olduğunu ve bu veriler doğrultusunda tüm tarafların önerilerini sunacağını söyledi.

“Asgari ücret sadece devletin değil, işveren ve işçi temsilcilerinin de ortak kararıyla belirlenmelidir” diyen Gardiyanoğlu, oy birliğiyle karar alınmasının en büyük temennileri olduğunu, tüm taraflardan karşılıklı anlayış ve özveri beklediklerini vurguladı.

Toplantı saatinin teknik bir nedenden ötürü bir saat ertelenmesinin bazı çevrelerce yanlış yorumlandığını da belirten Gardiyanoğlu, “Bir gün değil, sadece bir saatlik bir erteleme yaptık. Buna rağmen ciddi tepkiler geldi. Bu da halkın bu masadan çıkacak kararı ne kadar yakından takip ettiğini ve beklentisinin ne denli büyük olduğunu gösteriyor” dedi.

Komisyon’un bilimsel, insani ve dengeli bir karar vermesi için çalıştıklarını ifade eden Gardiyanoğlu, kamuoyunun şeffaf ve doğru şekilde bilgilendirilmesinin önemine de dikkat çekti.

-Alp

İşveren temsilcisi Cengiz Alp ise asgari ücretin toplumun geniş bir kesimini doğrudan etkilediğini söyledi.

Alp, asgari ücretin yalnızca bir rakamdan ibaret olmadığını; burslardan sosyal yardımlara kadar birçok kalemin bu rakama bağlı olduğunu savundu.

Herkesi memnun edecek bir rakam bulmanın zor olduğuna işaret eden Alp, önemli olanın adil ve dengeli bir ücret belirlemek olduğunu söyledi.

Üçüncü uyruklularla ilgili maaş düzenlemesinin yaklaşık 1,5 yıldır hayata geçirilemediğini de iddia eden Alp, bu konuda artık adım atılması gerektiğini savundu.

Güney Kıbrıs’taki maaş destek uygulamalarına da değinen Alp, hükümetin yalnızca asgari ücreti belirlemekle değil, genel yaşam koşullarını iyileştirmekle de sorumlu olduğu düşüncesini dile getirdi.

"Belirlediğimiz rakam, en düşük ücrettir. Ancak esas önemli olan vatandaşın yaşam kalitesidir" diyen Alp, “Bugün en iyisini yapmaya çalışıyoruz ancak iyiliğin de göreceli bir kavram olduğunu unutmamalıyız” ifadelerini kullandı.

-Serdaroğlu

İşçi tarafını temsilen konuşan Hür-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, daha önce mahkemeye taşınan yüzde 7,5’lik artış kararının mahkeme tarafından dayanağı olmadığı gerekçesiyle yanlış bulunduğunu dile getirdi.

Serdaroğlu, Bakanlık tarafından Komisyon’a sunulan verilerin ise 2023 yılına ait olduğunu iddia etti; “2023'ün verileriyle 2025'in asgari ücretini nasıl belirleyeceğiz?” diyerek tepki gösterdi.

Gerçekleşen hayat pahalılığının dikkate alınması gerektiğini söyleyen Serdaroğlu, öngörülen değil, halkın cebinden çıkan reel enflasyonun ücretlere yansıtılması gerektiğini görüşünü aktardı.

Asgari ücretin teoride başlangıç ücreti olması gerektiğini ancak bugün geçim ücreti haline geldiğini de belirten Serdaroğlu, özel sektör çalışanlarının büyük bölümünün bu ücretle yaşamaya çalıştığını söyledi.

Çalışma Bakanı Gardiyanoğlu’nun “Önemli olan piyasayı ucuzlatmaktır” sözünü de hatırlatan ve bu görevin çalışanlara değil, hükümete ait olduğunu savunan Serdaroğlu, ücret artışı öncesinde yapılan elektrik ve akaryakıt zamlarını eleştirdi.

Bazı işveren temsilcilerini de iş barışını bozmakla suçlayan Serdaroğlu, bu kişilerin artık Asgari Ücret Komisyonu'nda yer almaması gerektiğini dile getirdi.

Devletin küçük ve orta ölçekli işletmelere prim ve vergi desteği vermesi gerektiğini söyleyen Serdaroğlu, bazı büyük şirketlerin vergi yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia etti.

“Bu hayat pahalılığı elzemdir, çünkü gerçekleşmiştir. Öngörü değil, doğrudan cebimizden çıkan bir gerçektir. Biz, cebimizden çıkanın yeniden cebimize dönmesini istiyoruz” diyen Serdaroğlu, bunun aksini kabul etmeyeceklerini söyledi.

-Bir önceki toplantıda öneriler alınmış, veriler paylaşılmıştı

Komisyon geçtiğimiz Çarşamba günü gerçekleştirdiği ilk toplantıda, işçi ve işveren taraflarının önerilerini almış, devletin ilgili kurumları tarafından hazırlanan ekonomik verileri taraflarla paylaşmıştı.