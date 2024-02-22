Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dünya İzci Düşünce Günü dolayısı ile mesaj yayımladı.

Ataoğlu, mesajında geçtiğimiz yıl İzcilik Federasyonu’nun kurulmasına Gençlik Dairesi ile birlikte öncülük ettiklerini, bu vesileyle gençlerin bir çatı aldında izcilik faaliyetlerini daha etkili bir şekilde yürütececeğini ifade etti.

Ataoğlu mesajını şöyle sürdürdü;

“İzcilik, sadece doğada hayatta kalma becerileri kazanmakla kalmaz, aynı zamanda liderlik, dayanışma ve sorumluluk duygusu gibi önemli değerleri de içselleştirmenin bir yoludur. İzcilik, gençleri fiziksel olarak değil, aynı zamanda ruhsal ve zihinsel olarak da güçlendirir.

İzcilik doğa ve çevreyi korumak ve bu güzellikleri geriden gelecek nesillere bırakmak için önem arz ederken, gençlerin kendi kendine yetebilmeyi öğrenmesi içinde en büyük fırsattır.

Bugün, düşünce gününü kutlarken, izci hareketinin misyonunu hatırlamalıyız: Dünyayı daha iyi bir yer yapmak için birlikte çalışmak. Gençler olarak, çevremizdeki topluma ve dünyaya nasıl katkıda bulunabileceğimizi düşünmek önemlidir. Küçük adımlar bile büyük farklar yaratabilir.

İzcilik, sadece bir gün değil, bir yaşam tarzıdır. İzci yasası ve izci sözü, bize her zaman dürüstlük, yardımlaşma ve çevreye saygı gibi değerleri hatırlatır. Bu değerleri günlük hayatımızda uygulamak, sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal düzeyde de pozitif değişimlere yol açabilir.

Bugün, Dünya İzci Düşünce Günü'nü kutlarken, izci hareketinin ruhunu canlı tutmaya ve gelecek nesillere aktarmaya kararlı olmalıyız. Hep birlikte, daha iyi bir dünya için çalışmaya devam edelim.”