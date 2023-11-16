Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kırıkkale Üniversitesi tarafından düzenlenen “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında Türk Dünyası Paneli ”ne katıldı.

Bakanlık açıklamasına göre, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu Ankara’da yer alan panelde bir konuşma yaparak, KKTC’nin Türk dünyasındaki yerini ve Kıbrıs Türklerinin yaşadığı süreçleri anlattı.

KKTC’nin geçmişinden günümüze ne zorluklarla geldiğini anlatan Ataoğlu, “Kıbrıs Türkleri olarak bir çok sıkıntıdan geçerek bu günlere geldik, ambargolara maruz kalmış olsak da her zaman Kıbrıs Türkü’nün bu topraklarda var olduğunu ve var olacağını haykırmaya devam ediyoruz” dedi.

Kültürlerini koruyarak, gelecek nesillere aktarabilmek için her zaman ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını belirten Ataoğlu, “Gelecek dönemde de Türk Dünyasının bir ailesi olarak yapacak bir çok projemiz vardır. Bu projelerimizi el birliğinde yapmak için hazırız” diye konuştu.

Kıbrıslı Türklerin geçmişte yaşadıkları, Mutlu Barış Harekatı, KKTC’nin kuruluşu ve 40. Kuruluş yıldönümüyle ilgili bilgi aktaran Ataoğlu, Kıbrıs sorununun kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşması için uğraş verdiklerini söyledi.

Annan planı referandumu ve sonrasında yaşananlarla ilgili bilgiler de veren Ataoğlu, KKTC’nin ambargolar altında olduğunu ve ambargolardan dolayı yaşadığı kısıtlamaları anlattı.

KKTC’nin siyasi çözüm için çabalarını sürdürürken, ekonomik kalkınma, refahı artırma ve yaşam kalitesini iyileştirme yönünde de çalıştığını ifade eden Ataoğlu, Türkçe konuşan halkların dayanışma içerisinde olmasının önemine işaret etti.

Ataoğlu şöyle konuştu:

“Ortak kültür çatısı olarak teşkil edilen Türk Devletleri Teşkilatı ve TÜRKSOY’un hiçbir siyasi amaç gütmeden, sadece halklarımız arasındaki kardeşliğin, dostluğun ve kültürel ortaklığın güçlendirilmesi için çalışması örgütlerin değerini daha da arttırmakta ve misyonunu daha da güçlendirmektedir. Bu özelliğiyle iki teşkilatın da çalışmaları kültürlerarası yakınlaşmaya, medeniyetler arası diyaloğa, bölgesel barış ve istikrara da katkı sağlamaktadır”.

Anavatan Türkiye ve tüm Türk dünyasının birleşmesiyle büyük Türk dünyasını birbirine yakınlaştırma ve ortak bir gelecek inşa etme hedefine yakın zamanda ulaşma yönündeki umudunu dile getiren Ataoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın “Devletsiz kalmak her şeyiyle aciz kalmak demek, başkasına muhtaç olmak demektir. Devletsiz yaşayan insanlar olabilir, ama devletsiz yaşayan millet yoktur. Kıbrıs Türk halkı, Türk milletinin ayrılmaz, kopmaz bir parçasıdır” şeklindeki sözlerini aktardı.