Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türk Girişim ve İş Dünyası Federasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Tarkan Kadoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ataoğlu’nun, bütçe görüşmeleri nedeni ile Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda gerçekleştirdiği kabulünde, Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri ve DP Milletvekili Serhat Akpınar da hazır bulundu.

Ataoğlu, TÜRKONFED’in çalışmaları ve faaliyetleri hakkında Başkan Kadoğlu’ndan bilgiler aldığı kabulde, Kıbrıs Türkü’nün verdiği var oluş mücadelesi ve 1974 sonrasında Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin her alanda verdiği güçlü destek ve her alanda oluşturulan kopmaz bağlar sayesinde, KKTC’nin emin adımlarla yola devam ettiğini belirtti.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’nin tanınmasına ilişkin atmış olduğu önemli adımlar sayesinde, KKTC’nin tanınması ve tanıtılması adına yoğun bir çaba içerisine girildiğini belirtti. Bu bağlamda Türk devletleri ile olan ilişkilerde yoğun bir döneme girildiğini belirten Ataoğlu, TÜRKSOY ve Türk Devletleri Teşkilatı toplantılarına katılarak, kardeş Türk devletleri ile olan ilişkilerin her geçen gün daha da güçlenerek arttığının altını çizdi.

Ataoğlu konuşmasında, KKTC ekonomisinin lokomotif sektörlerinden olan turizm, yükseköğretim ve inşaat gibi ekonomik sektörler aracılığı ile ilişkilerin daha da geliştirilerek, KKTC’nin ekonomik olarak kalkınmasına el birliği ile katkı koymak adına birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi gerekliliğinin de altını çizdi.