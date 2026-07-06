Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ayia Napa’da Kıbrıslı Türk’e yapılan saldırıyı kınadı.

Ataoğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Ayia Napa'da uğradığı menfur saldırı sonucu ağır yaralanarak tedavi altına alınan Kıbrıslı Türk vatandaşımıza acil şifalar diliyor, kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” dedi.

Bir insanın kimliği, dili ya da kökeni nedeniyle böylesine vahşi bir saldırının hedefi haline gelmesinin asla kabul edilemeyeceğini vurgulayan Ataoğlu, “Bu saldırı yalnızca bir kişiye değil, toplumsal barışa ve birlikte yaşama kültürüne yöneltilmiş ciddi bir tehdit niteliğindedir.” ifadelerini kullandı.

Ataoğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkililerini, olayın tüm yönleriyle ve hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde aydınlatılması, faillerin en kısa sürede tespit edilerek adalet önüne çıkarılması konusunda gerekli tüm adımları atmaya davet etti.

Kıbrıs Türk halkı, nerede yaşarsa yaşasın can ve mal güvenliğinin en temel insan hakkı olduğunu vurgulayan Ataoğlu, bu hakkın korunması konusunda uluslararası hukuk ve insan hakları ilkeleri çerçevesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Ataoğlu, “Yaralı vatandaşımızın sağlık durumunu yakından takip ediyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Benzer acı olayların bir daha yaşanmamasını diliyor, saldırıyı bir kez daha en güçlü şekilde kınıyorum.” ifadelerini kullandı.