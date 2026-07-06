Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Rum Yönetimi’nin Avrupa Tutuklama Emri kapsamında Fransa’da Litvanyalı emlak danışmanı Rasa Zilevice’yi gözaltına aldırmasının, Kıbrıs Türk halkına yönelik “baskıcı ve insani olmayan” yöntemlerin yeni bir örneği olduğunu belirtti.

Öztürkler, bu girişimin, ekonominin can damarını hedef aldığını ve yargıyı siyasallaştırarak mahkemeleri bir araç gibi kullanan zihniyetin ürünü olduğunu ifade etti.

Yazılı açıklama yapan Öztürkler, Avrupa Birliği polisini kendi jandarmasına dönüştüren Rum tarafının, insanları tutuklatarak izolasyonların her türlüsünü Kıbrıs Türküne reva gördüğünü kaydetti.

Bu yaklaşımın KKTC’nin işleyen çarklarının nefes borusunu kesmeye yönelik açık bir saldırı ve tehdit olduğunu vurgulayan Öztürkler, “Hukukun üstünlüğünü hiçe sayan, adaleti siyasete kurban eden bu tavır, kabul edilemez ve kınanması gereken bir baskı politikasıdır. Rumların bu adımı yalnızca bireysel özgürlükleri değil, aynı zamanda Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik yaşam damarlarını da hedef almaktadır.” ifadelerine yer verdi.

- “Kıbrıs Türk halkı Rumların sadece baskısıyla karşı karşıya değildir”

Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının sahipsiz olmadığını, Anavatan Türkiye’nin desteği ve uluslararası hukuk ilkelerinin bu halkın varlığını ve onurunu korumaya devam edeceğini dile getirdi.

Kıbrıs Türk halkının Rumların sadece baskısıyla karşı karşıya olmadığını belirten Öztürkler, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Diğer taraftan da vatandaşlarımızın Güney Kıbrıs’ta canına kast edilmektedir. Daha önce de yaşanan olayların bir benzeri yine tezahür etmiş, bir vatandaşımız Ay Napa’da ağır şekilde darp edilmiş ve şu an entübe olarak yaşam savaşı vermektedir. Vatandaşımıza yönelik saldırıyı kınamakla beraber bu olayın takipçisi olacağımızı belirtmek isterim.”

Rum idaresinden beklentilerinin, bir an önce bu saldırıyı gerçekleştiren failin ya da faillerin yakalanması ve adalet önünde hesap vererek en ağır cezaları almasının sağlanması olduğunu kaydeden Öztürkler, bu saldırıların Kıbrıs Türk halkının iradesini kırmaya yetmeyeceğini ve Anavatan Türkiye ile birlik, dayanışma ve kararlılıkla haklarını savunmaya devam edeceklerini ifade etti.