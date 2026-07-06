Başbakan Ünal Üstel, bir halkı, bir toplumu ayakta tutan yalnızca toprağı değil, dili, kültürü, tarihi, değerleri ve birbirine olan bağlılığı olduğunu vurguladı.

Üstel, İngiltere’de üç yüz binden fazla Kıbrıslı Türk’ün yaşadığın, bunun KKTC nüfusuna denk düşen büyük bir rakam olduğunu belirterek, memleketlerinden ayrı olsalar da kalplerini hiçbir zaman Kuzey Kıbrıs’tan ayırmadıklarını belirtti.

Başbakan Ünal Üstel, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA UK) tarafından Londra'da düzenlenen Kıbrıs Türk Festivali'ne katılarak konuşma yaptı.

Üstel İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklere, “Sizler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dünyadaki ve Avrupa’daki gücüsünüz. Sizler bizim sesimizsiniz. Sizler bizim yüzümüzsünüz. Sizler bizim gönüllü elçilerimizsiniz.” dedi.

Diasporanın, bir ülkenin dışarıdaki en büyük gücü olduğuna değinen Üstel, “Sizler burada Kıbrıs Türk halkını da temsil ediyorsunuz. O yüzden güçlü olmalı ve sesinizi gür çıkarmalısınız. Çünkü yıllardır maruz kaldığımız haksız izolasyonları, ambargoları, adaletsizlikleri, Avrupa’ya anlatacak en güçlü ses sizsiniz. Sizlerden isteğimiz şudur: Bulunduğunuz her yerde haklı davamızı anlatın, devletimizi anlatın, halkımızı anlatın, gerçekleri anlatın. Bu haksızlıkları ancak birlikte aşabiliriz Bu mücadeleyi ancak birlikte kazanabiliriz.” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her geçen gün daha da güçlendiğini söyleyen Üstel, “Hükümet olarak devletimizi ve ülkemizi geleceğe güçlü bir şekilde hazırlamaya devam ediyoruz. Hükümet olarak son yıllarda tarihimizin en büyük yatırımlarını gerçekleştirdik.” dedi.

Hükümetin gerçekleştirdiği icraatları anlatan Üstel, “Türkiye ile deniz altından gelecek elektrik bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Belki de asrın projesi olacak doğal gaz boru hattı projesini hayata geçirmek için bu hafta imzaları atıyoruz. Her alanda olduğu gibi enerjide de yeni bir dönemin kapısını aralıyoruz. Turizmde büyük yatırımlar yapıyoruz.” dedi.

“Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, modern havalimanıyla, güçlü turizm altyapısıyla, yükselen üniversiteleriyle, büyüyen ekonomisiyle Akdeniz’in yükselen yıldızlarından biri hâline gelmiştir.” diyen Üstel, sadece bugünü değil, geleceği inşa ettiklerini söyledi.

İngiltere’de yaşayan Türkleri vatanlarında yatırım yapmaya çağıran Üstel, “ Biz küçük bir ülke olabiliriz ama büyük bir milletin çocuklarıyız. Bizi büyük yapan nüfusumuz değildir. Bizi büyük yapan, milletimizin gücüdür, birliğimizdir, inancımızdır, vatan sevgimizdir ve birbirimize olan bağlılığımızdır. “ dedi.