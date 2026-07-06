5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ayia Napa’da KKTC vatandaşına yönelik yapılan saldırıyı kınadı.

Tatar, yaptığı açıklmada “Güney Kıbrıs’ın Ayia Napa bölgesinde bir KKTC vatandaşımızın kimliği belirsiz bir grubun saldırısına uğrayarak ağır yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Vatandaşımıza yönelik gerçekleştirilen bu vahim saldırıyı şiddetle kınıyorum.” Dedi.

Saldırının faillerinin bir an önce tespit edilerek adalet önüne çıkarılmasının gerektiğini söyleyen Tatar, “Rum Yönetimi ve Rum polisi bu olayın tüm yönleriyle aydınlatılması konusunda samimi, ciddi ve kararlı bir irade ortaya koymalıdır. Soruşturmanın hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde yürütülmesi ve saldırının arkasındaki saiklerin bütün açıklığıyla ortaya çıkarılması büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Tatar açıklamasını şöyle sürürdü:

“Ne yazık ki bu saldırı ilk değildir. Temennimiz son olmasıdır. Ancak Güney Kıbrıs’ta her geçen gün daha da görünür hâle gelen Türk düşmanlığı, ırkçılık ve Kıbrıs Türk halkına yönelik nefret söylemleri ciddi endişe kaynağıdır. Yaşanan bu vahim olayın da bu ortamdan bağımsız değerlendirilmemesi gerektiği kanaatindeyim. Kıbrıs Türk halkını hedef alan düşmanca söylemlere, ayrımcılığa ve ırkçı yaklaşımlara göz yumulması, bu tür saldırıları cesaretlendirmekte ve iki halk arasındaki uçurumu daha da derinleştirmektedir. Bir taraftan barıştan, yakınlaşmadan ve güven ortamından söz edilirken, diğer taraftan Kıbrıslı Türklere yönelik saldırıların ve nefret söylemlerinin artması kabul edilebilir değildir. Gerçek bir güven ortamı, ancak karşılıklı saygı, güvenlik ve insanların kimliklerinden dolayı hedef alınmayacağından emin olmasıyla mümkündür.

Ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”