Başbakan Ünal Üstel, Güney Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türk’e bir grup tarafından yapılan saldırıyı kınadı. Üstel, Kıbrıs Türk halkına, hiçbir saldırının cevapsız kalmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Başbakan Üstel konuya ilişkin açıklamasında, “Güney Kıbrıs’ta bir Kıbrıslı Türk vatandaşımıza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Hayati tehlikesi devam eden vatandaşımıza acil şifalar diliyor, ailesine ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” dedi.

Bir insanın sokak ortasında acımasız bir saldırıya uğramasının asla kabul edilemeyeceğini vurgulayan Üstel, “Eğer bu saldırının arkasında etnik nefret veya Kıbrıslı Türk kimliğine yönelik bir düşmanlık bulunuyorsa, bu yalnızca bireysel bir suç değil; toplumsal barışı, birlikte yaşama iradesini ve insanlık değerlerini hedef alan çok ciddi bir nefret suçudur.” ifadelerini kullandı.

"Rum makamlarından beklentimiz; saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin en kısa sürede yakalanarak adalet önüne çıkarılması, olayın tüm yönleriyle şeffaf ve etkin bir şekilde aydınlatılması ve hiçbir şekilde örtbas edilmemesidir.” diyen Üstel, hükümetin, Polis Genel Müdürlüğü ve ilgili tüm kurumların gelişmeleri anbean takip ettiğini, gerekli diplomatik ve hukuki girişimleri kararlılıkla sürdürdüğünü kaydetti.

Üstel, “Kıbrıs Türk halkı sahipsiz değildir. Kıbrıslı Türklere yönelik hiçbir saldırıyı sıradanlaştırmayacağız. Vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit eden her girişim karşısında devletimizi bulacak; sorumluların hesap vermesi ve adaletin tecelli etmesi için gereken her adımın atılmasını kararlılıkla takip edeceğiz.” dedi.