Karpaz’daki Kilitkaya Köyü yakınlarında kaybolan 5-6 yaşlarındaki ‘Atlas’ adlı çocuk, yoğun arama çalışmalarının ardından bulundu.

Lefkoşa, Gazimağusa ve İskele’den bölgeye giden Sivil Savunma ekiplerinin yanısıra, polis ve itfaiye ekipleri ve İskele Belediye’si ekiplerinin çalışmaları sonucu saat 01.00 sıralarında Atlas arazide uyurken bulundu.

Yeniboğaziçi YDÜ Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçen Atlas’ın durumunun iyi olduğu görüldü. Atlas kontrollerin ardından hastaneden alındı.