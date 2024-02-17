KKTC Atletizm Federasyonu Olağan Genel Kurulu, bugün (17 Şubat 2024, Cumartesi) gerçekleştirildi. Federasyonun Hasan Ruso Lokali’nde yer alan genel kurulda faaliyet ve mali raporlar oybirliği ile onaylanırken, 2024 faaliyet programı üyelere aktarıldı.

Genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Genel kurulun Divan Başkanlığı görevine Gülsev Ecesoy Ekmekçi getirilirken, sekreterlik görevlerini Kutay Kırmızı ve Pembegül Baran Şişik üstlendi.

Divan Başkanı Ekmekçi yaptığı açılış konuşmasında uzun yıllar federasyona çeşitli kademelerde hizmet verdiğini hatırlatarak, genel kurulda kendisini bu görev ile onore eden federasyon başkan ve yönetimine teşekkür etti.

Sakallı: Şampiyon Meleklerimizi saygı ve özlemle anıyoruz

Federasyonun 2023 yılı faaliyet raporu ve 2024 yılı faaliyet programı Başkan Ferhat Sakallı tarafından üyelere aktarıldı. 2023 yılındaki yarışları kazasız, belasız tamamladıklarını belirten Sakallı, çocukların güzel başarılar elde ettiğini, pandemi sonrasında sporcu sayısının ivme kazandığını ifade etti. 20’ye yakın sporcunun baraj geçtiğini, bunun sevindirici olduğunu söyleyen Ferhat Sakallı, yapılan yarışlar hakkında detaylar aktardı. Sakallı sözlerinin sonunda “Aramızdan ayrılışlarının birinci yılında, Şampiyon Meleklerimizi sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. İsimlerinin yaşatılması ve devam eden hukuk mücadelesinde Atletizm camiası olarak, bir bütün halinde en güçlü desteği vermeye devam edeceğiz” dedi. Rapor üyeler tarafından oybirliği ile onaylandı.

Federasyonun mali raporu ise Aslı Akçın tarafından detaylı olarak üyelere anlatılırken bu rapor da üyeler tarafından oybirliği ile onay aldı. Genel kurul görüş ve öneriler kısmında üyelerin önerilerini aktarması ile son buldu.