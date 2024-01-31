Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, Yayın Yüksek Kurulu'nun Web TV'lerden hiçbir hizmet vermediği halde yıllık lisans ücreti adı altında para talep etmesinin, ülkedeki özgür yayıncılığa bir darbe niteliğinde olduğunu vurguladı

Atlı: Bu para talebi özgür ve bağımsız yayıncılığa darbedir

Yazılı açıklama yapan Mine Atlı, devletin ve kurumlarının görevinin ifade özgürlüğü iklimine katkı koymak olduğunu belirterek, yasaya "istisnasız" şekilde böyle bir madde koymanın bu özgürlüğe darbe ve Kıbrıs Türk medyasının gerçeklerinden kopukluk olduğunu vurguladı.

Mine Atlı, "Bu talep, muhalif seslerin çıkmasının zorlaştırılmasına hizmet eder. Herhangi bir siyasi parti yayın organı olmayan, herhangi bir sermayenin kuruluşu olmayan özgür ve bağımsız yayın organlarının bu meblağı ödeyecek gücü olmadığı ortadadır. Yayın yüksek Kurulu, hangi Web TV'nin ne kadar reklam aldığını hatta alıp almadığını belirlemeden, herkesten aynı parayı nasıl talep eder? Ödemeyenlere de polise şikâyet ederek yargı sopasını nasıl gösterir?" diye sordu.

"Müdahale edilmezse sadece sermaye ve güçlü siyasi bağlantıları olan Web TV'ler yayın yapabilecek"

Her ne kadar yasada böyle bir madde olsa da bunun gerçeklikle bağdaşmadığının altını çizen Mine Atlı, bu konuyla ilgili Web TV yayıncılığı yapan tüm medya kurumlarıyla dayanışma içinde olduklarını belirterek, Yayın Yüksek Kurulu'nun bu kararı yeniden gözden geçirmesini talep etti.

Mine Atlı, "Bu durum, bu Web TV'lerin yayınlarına konuk olarak çıkan herkesi ilgilendirmektedir. Eğer duruma müdahale edilmezse, sadece sermayedarların sahibi olduğu ve güçlü siyasi bağlantıları olan kurumların yayınları devam edecek. Özgür ve bağımsız yayıncılık için bu büyük tehlikeye karşı hep birlikte ses verilmelidir" dedi.