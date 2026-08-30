Girne açıklarında seyreden Filo Denizcilik Şti. Ltd.’ye ait Filo Jet isimli katamaran tipi yolcu gemisi, henüz belirlenemeyen bir nedenle su alarak alabora oldu. Gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin bulunduğu açıklanırken, şu ana kadar 242 kişi sağ olarak kurtarıldı, 8 kişi hayatını kaybetti. Ulaşılamayan 17 kişi için arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Öte yandan kaptan ve 7 kişi ise gözaltına alındı.

Kıyıya ulaştırılan yolcular ambulanslarla hastanelere sevk edilirken, bölgede oluşturulan Kriz Masası koordinasyonunda tüm ambulanslar, sağlık ekipleri ve hastaneler seferber edildi. Arama-kurtarma çalışmalarına sahil güvenlik ve yardım botlarının yanı sıra helikopterler de destek veriyor.

FİLO JET SU ALARAK ALABORA OLDU: 267 KİŞİ BULUNUYORDU

Girne açıklarında seyreden Filo Denizcilik Şti. Ltd.’ye ait Filo Jet’in su almasının ardından alabora olduğu bildirildi.

Olayın ardından gemide bulunan yolcuların tahliyesi için bölgede geniş kapsamlı arama-kurtarma operasyonu başlatıldı. Çok sayıda tekne olay yerine yönlendirilirken, bölgeye helikopter de sevk edildi.

Kıyıya ulaştırılan yolcular Girne Limanı’nda hazır bekletilen ambulanslarla hastanelere sevk edilirken, yolcu yakınlarının limandaki endişeli bekleyişi de sürdü.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın açıkladığı son rakamlara göre can kaybı 8, 17 kişiye ise hala ulaşılamıyor.

Arıklı'nın açıklamasının ardından oluşan son bilançoya göre 242 kişi sağ olarak kurtarılırken, 8 kişi hayatını kaybetti. Henüz ulaşılamayan 17 kişi için ise arama-kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.