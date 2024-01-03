Yükseköğrenim Planlama, Değerlendirme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, “İsias Davası hepimizin davası olarak bugün başladı” dedi, hak edilen cezanın verileceğine inanç belirtti.

YÖDAK Başkanı Avcı, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “KKTC Başbakanının, Bakanların, ana muhalefet partisi başkanının, KKTC Meclisi Dprem İzleme Komitesi ve ilgili milletvekili üyelerinin, özel kriz ekibinin, Barolar Birliğinin, yaşamlarını yitiren Şampiyon Melekler'imizin ailelerinin, KKTC basınının da arasında bulunduğu 3-5 Ocak tarihlerinde Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülecek davalar için kalabalık bir heyet şu anda Adıyaman’da ve bizim kalbimiz de orada onlarla birlikte atıyor” ifadelerini kullandı.

YÖDAK Başkanı Avcı, “Yüce Türk adaletine güveniyoruz. Adil bir yargılanma olacağına inancımız tamdır. Sorumlu olan herkes hak ettiği cezayı almalıdır. Asrın felaketinde yaşamını kaybeden 50 bin kişi içinde KKTC ‘den spor müsabakası için Adıyaman’da bulunan hocalarımız, velilerimiz, evlatlarımız, Şampiyon Melekler'imiz de vardı. Ocaklara ateş düştü, canımız yandı. Acımız dinmedi. İnsan yaşamına yönelik sorumsuzluğun bedeli ödenmelidir” dedi.

Sözlerine “TC ve KKTC bölünmez, ayrı düşünülemez tek bir millettir, dolayısı ile acılarımız da tektir” diyerek devam eden Avcı, “Asrın felaketi üzerinden neredeyse 1 yıl geçti. Bizler hala depremin etkisinde, acıyı yaşamaya devam ediyoruz. Dolayısı ile deprem doğal bir afet ama sonucunda bu şekilde kayıplar yaşanmasına sebep olan tüm sorumlular kanun önünde hesap vermelidir. Hak edilen ceza verilecek ve bir kez daha böyle sorumsuzca düşünerek insan yaşamı ile hiç kimse oynamaya kalkmayacak” şeklinde konuştu.

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı sözlerine “davanın sonucunun yüksek Türk adaleti ile yerini bulacağına inancımız tamdır. Asrın felaketinde yaşamını yitiren herkese Allah’tan rahmet, kayıp veren ailelere baş sağlığı, hepimize geçmiş olsun, bir daha böyle bir felaketin tekrarı olmasın diliyorum” ifadeleri ile sözlerine son verdi.