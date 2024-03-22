Avrupa Komisyonunun desteğiyle, AB Bilgi Merkezi ve AB Piyasa Gözetimi Kapasite Geliştirme Projesi tarafından ortaklaşa “Tüketici Haklarının Korunması ve Piyasa Gözetimi Forumu” düzenlendi.

AB Bilgi Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, forum bugün Kıbrıs Türk Ticaret Odasında yer aldı.

Foruma, tüketiciler, tüketici dernekleri, ekonomik işletmeler, odalar, piyasa gözetimi ve tüketicinin korunmasından sorumlu yerel organlar katıldı.

Forumda Avrupa Komisyonu Program Destek Ofisi’nden Jutta Pomoell Segurola ile Ticaret Dairesi’nden Sevil Yönlüer birer konuşma yaptı.

Panel oturumunda ise, Tüketiciyi Koruma Müfettişi Burcu Erhürman, AB Piyasa Gözetimi Kapasite Geliştirme Projesi'nin kilit uzmanları Francesco Apruzzi ve Atakan Baştürk yer aldı.

Panelde tüketici eğitiminin önemi, ürün güvenliği ve tüketicilerin piyasa gözetim sistemi içerisindeki rolü hakkında sunumlar yapıldı. Ürün güvenliğinin bilimsel temelli denetimlerle artırılmasının gerekliliği, çevre dostu uygulamaların önemi ve çeşitli kurumlar ile sektör aktörleri arasındaki işbirliğinin önemi irdelendi.

Panelde, Avrupa'daki iyi uygulamalarla uyumlu bir piyasa gözetim sistemine geçişin ivedilikle başlatılması gerektiği de ifade edildi.