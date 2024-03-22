Bahar Dönemi yüksek öğrenim burs müracaat işlemleri devam ediyor.

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi yaptığı yazılı yazılı açıklamada, 2023-2024 eğitim öğretim yılı Bahar Dönemi yüksek öğrenim bursundan yararlanmak isteyen öğrencilerin 31 Mart’a kadar müracaatta bulunabileceklerini duyurdu.

Çelebi, başvuruların http://yobis.mebnet.net adresinden online olarak yapılacağını belirterek, öğrencilerin burs başvuruları ile ilgili ayrıntılı bilgiye yine aynı adresin “Önemli Bilgiler” bölümünden ulaşabileceklerini belirtti.

Çelebi, KKTC üniversitelerinde öğrenim gören ve 2023-2024 Güz Döneminde burs hakkı elde eden öğrencilerin, http://yobis.mebnet.net adresinden akademik bilgilerini güncelleyip, transkriptleri ile Bahar Dönemi öğrenci belgelerini sisteme yükledikten sonra yeniden burs başvurusu yapması gerektiğini söyledi.

Çelebi, TC ve üçüncü ülkelerde öğrenim gören ve 2023-2024 Güz Döneminde burs hakkı elde eden öğrencilerin burslarının devamı için herhangi bir işlem yapmasına gerek olmadığını kaydetti.