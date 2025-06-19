Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı “Ayın Tarihi” dergisinin 19. sayısında KKTC’ye yer verdi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan “Ayın Tarihi” dergisinin 19. sayısında, Teknofest KKTC’ye geniş yer verildi.

Derginin kapak fotoğrafında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TEKNOFEST’te çekilmiş fotoğrafı yer aldı.

Eylül 1923’te ilk yayımı yapılan dergi, Aralık 2023 itibariyle yeniden yayımlanmaya başlayarak, Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmelere yer veriyor.