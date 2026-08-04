Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) MYK Üyesi, Dijital İletişim, Medya ve Kamuoyu Yönetimi Sekreteri Ayşe Öztabay, Kanal T’de Pınar Gözek’in hazırlayıp sunduğu programa katılarak hukuk devleti, kadına yönelik şiddet, güvenlik ve sosyal demokrasi anlayışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öztabay, Toplumcu Demokrasi Partisi’nin yalnızca seçimlere hazırlanan bir siyasi parti olmadığını, ülkenin karşı karşıya olduğu her sorunda çözüm üretme sorumluluğuyla hareket ettiğini belirterek, “Biz bu ülkeye yeniden aidiyet duygusunu kazandırmaya talibiz.” dedi.

"ATAERKİL ANLAYIŞ DEĞİŞMEDEN ŞİDDET SONA ERMEZ"

Kadına yönelik şiddetin münferit olaylar olarak görülemeyeceğini vurgulayan Öztabay, kadınların yaşam hakkının korunmasının devletin temel sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Şiddeti meşrulaştıran söylemlerin toplumda yeni şiddet vakalarını beslediğini belirten Öztabay, ataerkil anlayışın siyasette ve kamusal yaşamda değişmeden kadınların gerçek anlamda güvende olamayacağını söyledi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini kaydeden Öztabay, “Bu ülkenin kadınına, çocuğuna, doğasına ve tüm canlı yaşamına sahip çıkacak sosyal adalet anlayışını hâkim kılmak istiyoruz. Cinsiyet eşitliğini sağlamak devletin sorumluluğudur, eğer cinsiyet eşitsizliği de varsa bunu ortadan kaldırmak yine devletin sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

"TOPLUMA YENİDEN GÜVEN VE AİDİYET KAZANDIRACAĞIZ"

Ülkede yaşanan güvenlik sorunlarının yalnızca polis veya sınır güvenliğiyle açıklanamayacağını belirten Öztabay, vatandaşların devlete duyduğu güvenin de her geçen gün zayıfladığını söyledi.

TDP’nin hedefinin yalnızca hükümet olmak değil, topluma yeniden güven ve aidiyet duygusunu kazandırmak olduğunu vurgulayan Öztabay, bunun yolunun hukuk devletini, liyakati, şeffaflığı ve sosyal adaleti güçlendirmekten geçtiğini ifade etti.

Öztabay, “Biz söylemlerle değil, politikalarımızla bu ülkenin insanına, doğasına ve geleceğine sahip çıkacağız. İnsan haklarını merkeze alan, sosyal demokrat bir yönetim anlayışını hâkim kılmak için mücadelemizi sürdüreceğiz.” dedi.

"MAHKEME KARARLARI İDARENİN TAKDİRİNE BIRAKILAMAZ"

Programda ceza infaz sistemine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Öztabay, şartlı tahliye ve cezaevi disiplin düzenlemelerine ilişkin değişikliklerin hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını belirtti.

Bağımsız mahkemelerin verdiği kararların sonuçlarını idarenin takdirine bırakacak uygulamaların kabul edilemeyeceğini ifade eden Öztabay, infaz sisteminin siyasi tercihlerle değil, hukukçuların ve uzmanların görüşleri doğrultusunda, yasalar çerçevesinde düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Öztabay, TDP’nin hukuk devleti, sosyal adalet ve toplumsal dayanışma ilkeleri doğrultusunda hem Meclis içinde hem de toplumun her kesiminde çözüm üretmeye devam edeceğini kaydetti.