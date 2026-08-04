Lefkoşa'da meydana gelen "müstahdem tarafından sirkat" suçundan tutuklanan H.T. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Pınardan, olguları aktardı.

Polis, Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir şirkette muhasebeci olarak çalışan zanlının, 2025 yılı Ağustos ayı içerisinde İskele'de bir şahsa 17 bin sterlin karşılığında sattığı altyapı malzemeleri karşılığında aldığı 9 bin sterlini şirkete teslim etmeyerek çaldığını söyledi.

Polis, şikâyetin 23 Temmuz 2026 tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün tutuklanarak hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Zanlının evinde yapılan aramada meseleyle ilgili evrakların tespit edilerek emare alındığını belirten polis, zanlının suçunu kabul eder nitelikte ifade verdiğini söyledi.

Polis, zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak toplam 11 gün ek tutukluluk süresi alındığını, bu süre içerisinde gerekli ifadelerin temin edildiğini ve cep telefonunun da incelenmek üzere uzman birime gönderildiğini kaydetti.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirten polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 60 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 800 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir vererek zanlının tutuksuz yargılanmasına karar verdi.