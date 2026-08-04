Resmi Gazete'de asgari ücretin yayımlanmasının ardından, trafik suçlarına uygulanacak para cezaları da güncellendi.

Trafik kurallarını ihlal eden sürücülere uygulanacak güncellenen ceza tarifesi açıklandı. Güncellenen tarifeyle birlikte, ehliyetsiz araç kullanmaktan alkollü araç kullanımına, cep telefonu kullanımından hız ihlallerine kadar birçok trafik suçuna uygulanan para cezalarında artışlar yapıldı.

EN YÜKSEK CEZA 141 BİN 786 TL

Yeni tarifeye göre, T işletme izni olmadan araç kullanmanın cezası 141 bin 786 TL olarak güncellendi.

Ehliyetsiz araç kullanma, nefes örneği vermeyi reddetme, araç kullanırken cep telefonu kullanma ve mal sahibinin izni olmadan araç kullanma suçlarının cezası ise 70 bin 893 TL oldu.

Yeni düzenlemeye göre, 50-100 promil arasında alkollü araç kullanan sürücülere 35 bin 446 TL, 100 promilin üzerinde alkollü araç kullananlara ise 70 bin 893 TL para cezası uygulanacak.

Yeni tarifeye göre;

Hız sınırını 20-40 kilometre aşmanın cezası 7 bin 89 TL,

Hız sınırını 40 kilometrenin üzerinde aşmanın cezası 17 bin 723 TL,

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 14 bin 178 TL,

Emniyet kemeri takmamanın cezası ise 14 bin 178 TL,

Seyrüsefersiz araç kullanma: 7 bin 89 TL

Tehlikeli araç kullanma: 14 bin 178 TL

İlaç tesiri altında araç kullanma: 35 bin 446 TL

Acil sirenli araçlara yol vermeme: 10 bin 633 TL

Plaka kurallarına aykırı hareket etme: 7 bin 89 TL

Muayenesiz araç kullanma: 7 bin 89 TL

Sürücü belgesini yanında bulundurmama: 3 bin 544 TL

Patlak egzozlu araç kullanma: 10 bin 633 TL

Güncellenen ceza tarifesiyle birlikte, trafik kurallarına uyumun artırılması ve trafikte can ile mal güvenliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.