Ülkemiz sanatçılarından Ayşegül Zaim’den Mersin Atatürk kültür merkezi’ nde dev konser.

Ülkemizin en güçlü seslerinden Ayşegül Zaim, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Mersin’de unutulmaz bir konsere imza attı.

Mersinli kadınlar için organize edilen bu anlamlı gecede sahne alan Ayşegül Zaim, 20 kişilik muhteşem orkestrası, güçlü sesi, sempatik tavırları ve sahne enerjisiyle izleyenlere muhteşem bir müzik ziyafeti sundu. Konser boyunca sevilen şarkılarını seslendiren Zaim, seyircilerden büyük alkış aldı..

Ayşegül Zaim “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden selam ve sevgi getirdim, böylesine anlamlı bir günde, böylesine güzel bir organizasyonun parçası olmak benim için büyük bir onur. Belediye başkanı Abdullah Özyiğit, gecenin organizatörü ve sunucusu Veysi Dede ve salonu hıncahınç dolduran Mersin halkına misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bu muhteşem gece, izleyenlerin hafızasında uzun süre yer edecek.