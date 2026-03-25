Baf Türk Birliği'nin 18. Genel Kurulu gerçekleştirildi. Toplantıda başkanlığa yenidenCenk Dökmen getirildi.

Baf Türk Birliği yeni yönetim kurulu üyeleri ilk toplantısını dün akşam MamülcüoğluPastanesi’nde gerçekleştirdi.

Toplantıda oy birliğiyle başkanlığa yeniden Cenk Dökmen getirilirken, EnverMamülcüoğlu As başkan, Serdar Cesurer’in de genel sekreter olarak görev yapmasına kararverildi. Yönetim kurulunun ilk toplantısında ayrıca, genel sekreter yardımcısı olarak FıratGüçlüsoy, veznedar olarak da Yusuf Hasancık görevlendirildi.

Kuruluşu 120 yıl öncesinde 1906 yılına kadar uzanan Baf Türk Birliği'nin genelkurulunda özelde Baf, genelde Kıbrıs kültürünü yaşatma çalışmalarını artırmaya karar verildi. Genel Kurulda yapılan konuşmalarda, tüm Baflıların tek çatı altında toplanması ve birlik içerindeyaşamasının en büyük hedef olduğu ortaya konuldu.

Baf Türk Birliği Başkanı Cenk Dökmen, son zamanlarda Kıbrıs kültürünün erozyonauğradığını ifade ederek, bunu gidermek için Baf Türk Birliği olarak özelde Baf genelde Kıbrıskültürünü gelecek nesillere aktararak kültürü yaşatmak için ellerinden gelen tüm gayreti ortayakoyacaklarını vurguladı.

100 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Baf Türk Birliği'ni daha iyi noktalara getirmek içinuğraş vereceklerini kaydeden Dökmen, yeni yönetim kurulunda birbirinden değerli isimlerin yeralmasının da bu hedeflerine en kısa sürede ulaşacaklarının bir göstergesi olduğuna işaret etti.

YENİ YÖNETİM

Baf Türk Birliği yeni yönetimi şöyle oluştu:

Başkan: Cenk DÖKMEN

Asbaşkan: Enver MAMÜLCÜOĞLU

Genel Sekreter: Serdar CESURER

Genel Sekreter Yrd: Fırat GÜÇLÜSOY

Veznedar:Yusuf HASANCIK

Lefkoşa İlçe Başkanı: Ahmet ALAS

Gazimağusa İlçe Başkanı: Erdinç AKGÜR

Girne İlçe Başkanı: Ahmet DAVMAN

İskele İlçe Başkanı: Hasan BİRİNCİ

Güzelyurt İlçe Başkanı: Fikret KELEŞ

Lefke İlçe Başkanı: Hasan ÖZDER

Şehitler Komitesi Başkanı: İbrahim AÇMAN

Kadın Kolları Başkanı: Pembe KORUŞAN

Gençlik Kolları Başkanı: Melis MÜJDE

FAAL ÜYELER

Ramadan YİĞİTCE Asaf İSFENDİYAROĞLU ​

Kani ZİYA Muharrem MÜJDE

Ali KURTOĞLU Yusuf DORATLI

Cem BEYAZ Mustafa ÖVGÜN

Salih PEKÖZ Salih TEKYIL

Deniz ARAS Celal KASABOĞLU

Zekiye DAVMAN ​​Coşkun BUDAK

DİSİPLİN KURULU DENETLEME KURULU

1- Özer ÇELİK​​​ 1- Ramadan BAYRAKTAROĞLU

2- Şener PİR 2- Gülen PİLLİ

3- Mustafa ESER 3- Ergin TUĞAÇ