Baf Türk Birliği'nin 18. Genel Kurulu gerçekleştirildi. Toplantıda başkanlığa yenidenCenk Dökmen getirildi.
Baf Türk Birliği yeni yönetim kurulu üyeleri ilk toplantısını dün akşam MamülcüoğluPastanesi’nde gerçekleştirdi.
Toplantıda oy birliğiyle başkanlığa yeniden Cenk Dökmen getirilirken, EnverMamülcüoğlu As başkan, Serdar Cesurer’in de genel sekreter olarak görev yapmasına kararverildi. Yönetim kurulunun ilk toplantısında ayrıca, genel sekreter yardımcısı olarak FıratGüçlüsoy, veznedar olarak da Yusuf Hasancık görevlendirildi.
Kuruluşu 120 yıl öncesinde 1906 yılına kadar uzanan Baf Türk Birliği'nin genelkurulunda özelde Baf, genelde Kıbrıs kültürünü yaşatma çalışmalarını artırmaya karar verildi. Genel Kurulda yapılan konuşmalarda, tüm Baflıların tek çatı altında toplanması ve birlik içerindeyaşamasının en büyük hedef olduğu ortaya konuldu.
Baf Türk Birliği Başkanı Cenk Dökmen, son zamanlarda Kıbrıs kültürünün erozyonauğradığını ifade ederek, bunu gidermek için Baf Türk Birliği olarak özelde Baf genelde Kıbrıskültürünü gelecek nesillere aktararak kültürü yaşatmak için ellerinden gelen tüm gayreti ortayakoyacaklarını vurguladı.
100 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Baf Türk Birliği'ni daha iyi noktalara getirmek içinuğraş vereceklerini kaydeden Dökmen, yeni yönetim kurulunda birbirinden değerli isimlerin yeralmasının da bu hedeflerine en kısa sürede ulaşacaklarının bir göstergesi olduğuna işaret etti.
YENİ YÖNETİM
Baf Türk Birliği yeni yönetimi şöyle oluştu:
Başkan: Cenk DÖKMEN
Asbaşkan: Enver MAMÜLCÜOĞLU
Genel Sekreter: Serdar CESURER
Genel Sekreter Yrd: Fırat GÜÇLÜSOY
Veznedar:Yusuf HASANCIK
Lefkoşa İlçe Başkanı: Ahmet ALAS
Gazimağusa İlçe Başkanı: Erdinç AKGÜR
Girne İlçe Başkanı: Ahmet DAVMAN
İskele İlçe Başkanı: Hasan BİRİNCİ
Güzelyurt İlçe Başkanı: Fikret KELEŞ
Lefke İlçe Başkanı: Hasan ÖZDER
Şehitler Komitesi Başkanı: İbrahim AÇMAN
Kadın Kolları Başkanı: Pembe KORUŞAN
Gençlik Kolları Başkanı: Melis MÜJDE
FAAL ÜYELER
Ramadan YİĞİTCE Asaf İSFENDİYAROĞLU
Kani ZİYA Muharrem MÜJDE
Ali KURTOĞLU Yusuf DORATLI
Cem BEYAZ Mustafa ÖVGÜN
Salih PEKÖZ Salih TEKYIL
Deniz ARAS Celal KASABOĞLU
Zekiye DAVMAN Coşkun BUDAK
DİSİPLİN KURULU DENETLEME KURULU
1- Özer ÇELİK 1- Ramadan BAYRAKTAROĞLU
2- Şener PİR 2- Gülen PİLLİ
3- Mustafa ESER 3- Ergin TUĞAÇ