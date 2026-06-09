Bağımsızlık İttifakı, Kıbrıs’ta 43 yıllık barışı kanıtlayan KKTC’nin, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tarafından tanınması çağrısı yaptı.

Bağımsızlık İttifakı Başkanı Hasan Y. Işık yazılı açıklamasında, Rum Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Yiannis Antoniou’nun, Kıbrıs’ta güvenlik için garantörlük sistemi yerine NATO'nun görev almasının tartışılabileceği açıklamasını eleştirdi.

Bunu şiddetle protesto ettiklerini belirten Işık, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Kıbrıs Türklerinin onayı olmadan Fransa ile yaptığı savunma iş birliği anlaşması ile de suç işlediğini kaydetti.