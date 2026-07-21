Bağımsızlık Yolu, 22-24 Temmuz tarihleri arasında Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenecek Uluslararası Savaş Karşıtı Konferans’a katılıyor.

Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, dünyanın farklı ülkelerinden işçi sınıfı mücadelesini ve enternasyonalist dayanışmayı savunan sosyalist, komünist ve devrimci örgütlerin bir araya geleceği konferansta, “emperyalist savaşlar, Filistin’le dayanışma, NATO ve Avrupa Birliği’nin savaş politikaları ile antikapitalist solun bağımsızlığı” gibi başlıklar ele alınacak.

Temel gündemlerinden biri de Filistin olacak konferansta, uluslararası dayanışma ve boykot hareketlerinin güçlendirilmesi çağrısı yapılacak.