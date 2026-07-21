İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmeye, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ile Akdeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Süreyya İşeri katıldı. Görüşmede ayrıca, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Suat Yeldener ile Yerel Yönetimler Müdürü Murat Civelek de hazır bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette, KKTC’deki yerel yönetim sistemi ile Türkiye'deki belediyecilik uygulamaları ele alındı. Görüşmede ayrıca, iki ülke belediyeleri arasında iş birliği olanakları, yerel yönetimlerin karşılıklı tecrübe paylaşımı ve ortak projelere yönelik değerlendirmelerde de bulunuldu.

Bakan Oğuz, yerel yönetimler arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımının önemine dikkat çekerek, Türkiye'deki belediyelerle sürdürülen iş birliklerinin güçlenerek devam etmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Ercengiz de misafirperverliği dolayısıyla Oğuz'a teşekkür ederek, yerel yönetimler arasında kurulacak güçlü iletişim ve ortak çalışmaların her iki taraf için de önemli kazanımlar sağlayacağını belirtti.

Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle tamamlandı.