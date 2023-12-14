Bağımsızlık Yolu “Unutturulanlar” belgeseli için halka açık gösterim düzenliyor.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, “Maraş Katliamı”nın 45’inci yılı dolayısıyla düzenlenecek gösterimin 20 Aralık Çarşamba günü, saat 19.00’da Bağımsızlık Yolu’nun Lefkoşa’daki Parti Merkezi’nde yer alacağı kaydedildi.

Açıklamaya göre “Unutturulanlar” adıyla Türkiye’de yaşanan siyasi-toplumsal olayları ele alan belgesel filmler serisinin 3’ncüsü olan “Maraş Katliamı” belgeseli, 19-26 Aralık 1978 yılında yüzlerce insanın öldürüldüğü ve tarihe “Maraş katliamı” olarak geçen olaylarının ele alındığı bir belgesel çalışması.