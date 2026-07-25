Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Toprak Ürünleri Kurumu silosunda meydana gelen çökmede hayatını kaybeden Lokman Hacıhasanoğlu’na Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına, tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diledi.

Çavuş yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bakanlığımıza bağlı Toprak Ürünleri Kurumu silosunda meydana gelen çökme sonucu ağır yaralanan çalışma arkadaşımız Lokman Hacıhasanoğlu’nun tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Yaşanan bu acı kayıp hepimizi derinden sarsmış ve üzmüştür.

Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.”