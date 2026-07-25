Başbakan Ünal Üstel, Kumyalı’da meydana gelen silo faciasında hayatını kaybeden 46 yaşındaki Lokman Hacıhasanoğlu’na Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Başbakan Üstel, taziye mesajında, yaşanan acı olayın herkesi derinden üzdüğünü belirtti.

Hükümet olarak süreci yakından takip ettiklerini, olayla ilgili gerekli incelemelerin titizlikle yürütülmesini sağladıklarını ifade eden Üstel, “Lokman Hacıhasanoğlu’nun ailesinin ve sevenlerinin acısını paylaşıyor, sabır ve güç diliyorum.” dedi.