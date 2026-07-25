ABD Başkanı Donald Trump, bir sonraki başkanlık seçimlerinde "bir kez daha aday olacağını" duyurdu.

Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin (WHCA) başkent Washington'daki Waldorf Astoria otelde düzenlenen yemeğinde konuştu.

İlki 25 Nisan'da yapılan ve silahlı saldırı nedeniyle yarıda kesilen etkinliğin bugünkü programına yeniden katılan Trump, önce şaka olduğunu söylediği dördüncü kez başkanlık adaylığı konusunu konuşmasını bitirirken tekrar dile getirdi.

Trump, "ABD başkanlığına dördüncü kez aday olma niyetim var. Resmi bir adım atacağım. Aslında sanırım bunu zaten yaptım; üç kez kazandım, şimdi bunu tekrar yapacağım." ifadelerine yer verdi.

Konuya, "Basına ne kadar önem verdiğimi göstermek ve reytinglerinizi kurtarmak adına bir duyuru yapmaktan memnuniyet duyuyorum." sözleriyle giren Trump, yeniden başkanlığa adaylığını açıklamasının salondaki gazeteciler için "bir nevi özel haber niteliğinde" olduğunu söyledi.

Trump, yeniden başkanlık için aday olmanın ve yarışı kazanmanın kendisi için "kolay olacağını" belirttiği konuşmasında, "Ben bu işi yürütme konusunda çok iyiyim." diye ekledi.

ABD Başkanı, yeniden başkanlık yarışına gireceğine dair açıklama yaparken seçim çalışmalarında kullandığı kırmızı renkli şapkayı cebinden çıkararak taktı.

Şapkada "TRUMP 2028" yazdığı görülürken, Trump'ın açıklaması karşısında gazetecilerle dolu salon bir süreliğine sessizliğe büründü.

- Adaylık konusunda daha önce çelişen açıklamalarda bulunmuştu

Trump, 5 Mayıs 2025'te yaptığı bir açıklamada 8 yılın sonunda başkanlık görevini devredeceğini söylemişti.

ABD Başkanı Trump daha önce, 1 Nisan 2025'te ise üçüncü dönem için adaylığına bir şekilde izin verilmesi durumunda, eski ABD Başkanı Barack Obama'yı rakip olarak görmeyi "çok istediğini" söylemişti.

ABD Anayasası'nın 22. ek maddesinde, "Hiç kimse cumhurbaşkanlığı makamına iki kereden fazla seçilemez." ifadesi yer alıyor.

Öte yandan, ABD Kongresi'nin hem Temsilciler Meclisi hem de Senato kanadının üçte ikisinin veya eyalet meclislerinin üçte ikisinin desteğiyle bu kuralın değiştirilme ihtimali bulunuyor.

- WHCA gala yemeğinde silahlı saldırı

25 Nisan'da Washington Hilton'da düzenlenen akşam yemeği, güvenlik kontrol noktası yakınında silah sesleri duyulmasının ardından Gizli Servis ajanlarının Trump'ı salondan tahliye etmesiyle aniden sona ermişti.

Yetkililer daha sonra, birkaç yönetim yetkilisini hedef almayı planladığı iddia edilen 31 yaşındaki Cole Tomas Allen'ı tutuklamıştı.

Allen, ABD Başkanı'na suikast girişiminde bulunmak da dahil olmak üzere dört federal suçlamayla yargılanıyor.