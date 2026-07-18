Kimliksizler Derneği, "Kıbrıs Cumhuriyeti"nin Schengen süreci kapsamında karma evliliklerden doğan çocuklar ve ailelerinin Güney Kıbrıs'a geçişlerinde hak ihlalleri yaşanabileceğine ilişkin iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Dernek, son dönemde medyada yer alan haberlerin kamuoyunda önemli bir gündem oluşturduğunu belirterek, söz konusu ihtimale ilişkin kaygılarını daha önce de defalarca dile getirdiklerini ifade etti.

Açıklamada, olası hak ihlallerinin önüne geçilebilmesi için konunun hem Kıbrıs Türk hem de Kıbrıslı Rum liderliği tarafından sorumluluk bilinciyle ele alınması, Avrupa Birliği kurumlarının ise süreci büyük bir hassasiyetle değerlendirmesi gerektiği vurgulandı.

Schengen sürecinin toplumlar arasında yeni ayrımlar yaratan bir mekanizma değil, insan haklarını, serbest dolaşımı ve toplumsal bütünleşmeyi güçlendiren bir süreç olması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, yıllardır hak ihlallerine maruz kalan karma birlikteliklerden doğan çocuklar ve ailelerinin yeni mağduriyetlerle karşı karşıya bırakılmasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Kimliksizler Derneği, tüm tarafları olası sorunlar ortaya çıkmadan gerekli hukuki ve idari tedbirleri almaya, çözüm odaklı ve insan hakları merkezli bir yaklaşım benimsemeye davet etti.