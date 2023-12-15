Başbakan Ünal Üstel, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nu ile Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı Temsilcisi Eren Öğ ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Başbakan Ünal Üstel’e kabulde Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu eşlik etti.

Başbakan Ünal Üstel kabulde yaptığı konuşmada, narkotik eğitimi vermek için adamıza gelen Narko Rehber Eğitimcilerini ve Uyuşturucu ile Mücadele Komisyon üyelerini görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile ülkeye öğrencileri uyuşturucu hakkında bilgilendirmek üzere gelen tüm görevlilere teşekkür eden Başbakan Üstel, “Uyuşturucu maalesef çağımızın en büyük sorunudur. Uyuşturucu tacirleri, özellikle Güney Kara Sınır kapılarını kullanarak bilinçli şekilde gençlerimizi zehirlemek için ülkemize uyuşturucu sokmaktadır. Bu nedenle, gençlerimizin bu konuda bilinçlendirilmesi çok önemlidir” dedi.

Uyuşturucu ile mücadelede gerek polis teşkilatının, gerekse Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın büyük bir gayret içerisinde olduklarına işaret eden Başbakan Üstel, bu yıl diğer yıllara oranla daha fazla operasyonlar yapıldığını ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildiğini kaydetti.

Başbakan Üstel, “Güney kaynaklı yaşanan uyuşturucu trafiğini yavaş yavaş asgariye indirmekteyiz. Uyuşturucu tacirlerinin tuzağına düşen gençlerimizi kurtarmak için elinden gelen tüm çabayı sarf eden Uyuşturucu ile Mücadele komisyonuna verdikleri emeklerinden kaynaklı teşekkür ederim. Bu konuda hükümet olarak elimizden gelen desteği veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz” dedi.

-Öğ

Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı Temsilcisi Eren Öğ ise, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile işbirliğinde üniversite öğrencilerine eğitim verdiklerini belirterek, şimdilik beş üniversite ile yedi günlük bir eğitim gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Öğ, eğitim sonunda bin üniversite öğrencisine uyuşturucu ile mücadele konusunda eğitim verdiklerini sözlerine ekledi.