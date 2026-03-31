Başbakan Ünal Üstel, sendikaların başkanları ile dün Cumhuriyet Meclisi’nde gerçekleştirdiği görüşmede, küresel gelişmelerin yarattığı ekonomik baskılara ve hükümetin aldığı tedbirlere ilişkin mesajlar verdi.

Üstel, dünyanın olağanüstü bir dönemden geçtiğini vurgulayarak, önlemlerin keyfi değil, küresel gelişmeler neticesinde alındığını kaydetti. Üstel, hükümetin çalışanların haklarını koruma konusundaki kararlılığının tartışmaya açık olmadığını ifade etti.

- “Çalışanın hakkını yedirmeyiz”

Küresel krizlerin ekonomiler üzerinde ciddi baskı yarattığını belirten Üstel, hükümetin bu süreci yakından takip ettiğini ve yönettiğini söyledi.

“Hiçbir çalışanın hakkını yemeyiz ve yedirmeyiz. Hayat pahalılığını dondurmak gibi bir durum söz konusu değildir” diyen Üstel, hükümetin sosyal adalet çizgisinin net olduğunu vurguladı.

“En zor dönemlerde dahi sorumluluk aldık”

Üstel, dünyadaki olağanüstü şartlara rağmen hükümetin sorumluluktan kaçmadığını belirterek, kriz anlarında gerekli tüm adımların atıldığını ifade etti. “Bu hükümet, en zor günlerde dahi gerekeni yapmıştır, yapmaya da devam edecektir” dedi.

Hükümetin vatandaş lehine attığı adımları da hatırlatan Üstel, akaryakıt fiyatlarına uzun bir süre önemli bir zam yapılmadığını vurguladı ve “Tüm fonları kaldırmamıza, KDV’leri kaldırmamıza, akaryakıtta vergileri sıfırlamamıza rağmen son bir ayda akaryakıta zam yapmak zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.

Ekonomik yükü hafifletmek için ciddi fedakarlıklar yapıldığını vurgulayan Üstel, devletin önemli ölçüde bir gelirden vazgeçtiğini de söyledi. “Birçok alanda yaptığımız fedakarlıklarla sadece iki haftada devlet yaklaşık 100 milyon TL gelir kaybı yaşadı ancak bunu vatandaşlarımız için yaptık” ifadelerini kullandı.

Çalışanların alım gücünü korumaya yönelik adımlara dikkat çeken Üstel, hayat pahalılığı ödeneğinin sürdürüldüğünü belirtti. “Hatırlayınız, dört ayda bir hayat pahalılığı ödeneği verdik. Bu süreçte çalışanlarımızın ve halkımızın refah seviyesini korumaya devam ettik” dedi.

- “Emeklilerimizin haklarına halel gelmemesi için tüm adımları atacağız”

Zorunlu emeklilik konusuna da değinen Üstel, “Eğer zorunlu emeklilik konusunda herhangi bir sıkıntı varsa, bunu diyalog yoluyla düzenlemeye açığız. Hiç kimsenin mağdur olmasına izin vermeyiz. Emeklilerimiz rahat olsun; haklarına halel gelmemesi için tüm adımları atacağız” dedi.

Bu konuda gelen geri bildirimlerin dikkate alındığını belirten Üstel, gerekli yasal düzenlemelerin yapılabileceğinin altını çizdi.

Küresel belirsizliğe dikkat çeken Üstel, alınan kararların bu çerçevede şekillendiğini ifade etti. “Savaşın ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Bu nedenle adımlarımızı temkinli ve planlı şekilde atıyoruz” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, son olarak hükümetin ekonomik istikrarı korurken çalışanların haklarını güvence altına alma kararlılığından geri adım atmayacağını vurguladı.