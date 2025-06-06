Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Kurban Bayramı dolayısıyla partililerle bayramlaştı.

UBP’nin Köşklüçiftlik’teki Genel Merkezi’nde düzenlenen bayramlaşmada, Üstel’e eşi Zerrin Üstel ve UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu eşlik etti.

Tebrik kabulüne, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, bakanlar ve milletvekilleri, bürokratlar, belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Başbakan Üstel, yaptığı konuşmada tüm İslam aleminin ve halkın Kurban Bayramı’nı kutladı.

Hükümet olarak, bayramın sağlıklı ve huzurlu geçmesi adına gerekli tüm önlemleri aldıklarını vurgulayan Başbakan Üstel, vatandaşlara trafikte dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

"Bu güzel bayramımıza leke düşürülmemesini istiyoruz" diyen Üstel, Kurban Bayramı’nın sağlık, huzur ve birlik içinde geçmesini temenni etti.

Bayramlaşma sonrasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı da ziyaret ederek bayramını kutlayacaklarını söyleyen Üstel, ardından köy ziyaretleriyle vatandaşlarla bayramlaşmaya devam edeceklerini belirtti.