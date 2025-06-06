Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşerek bayramlaştı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapulan açıklamaya göre, Kurban Bayramı arifesinde gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Tatar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılıklı olarak Bayram tebriğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsında, Anavatan Türkiye’nin ve ayrıca bütün İslam âleminin Kurban Bayramı’nı kutlayarak sağlık, huzur ve esenlikler diledi.

Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kurban Bayramı'nı kutladı ve bayramın tüm Kıbrıs Türk halkı ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni etti.