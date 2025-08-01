Başbakan Ünal Üstel, gençlerin kendi yurtlarında kök salmasını sağlayacak politikaları hayata geçirmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Üstel, Yiğitler, Meriç, Beyköy ve Çukurova köylerinde gençlere yönelik Kırsal Kesim Arsası Hak Ediş Belgeleri Dağıtım Töreni’ne katıldı.

Törende konuşma yapan Başbakan Üstel, daha kolay konut sahibi olabilmeleri için gençleri düşük faizli kredi paketleri ile desteklediklerini kaydederek, “Gençlerimizin bu topraklarda yaşamlarını sürdürebilmeleri, geleceklerini burada inşa edebilmeleri için kırsal kesim arsası verilebilen tüm köylerde bu imkanı gençlerimize sunuyoruz. Kırsal arsa verilemeyen bölgelerde ise Sosyal Konut Projesi’ni devreye alarak bu ihtiyacı başka bir modelle karşılıyoruz.” Dedi.

-“2025 yılını gençlerimize adadık”

2025 yılını ‘Gençlerin Yılı’ ilan ettiklerini dile getiren Üstel, “Bu kapsamda sadece söylemde değil, icraatta da gençlerimizi önceleyen projeleri tek tek hayata geçiriyoruz. Hükümet olarak gençlerimizin yanında duruyor, onlara umut aşılayacak adımları kararlılıkla atıyoruz” şeklinde konuştu.

Başbakan Üstel konuşmasının sonunda, “Bugün burada, koalisyon ortaklarımızın katkıları ve Cumhurbaşkanımızın şahitliğinde gençlerimize hak ediş belgelerini teslim ediyor olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Bu belgeler, inanıyorum ki gençlerimizin bu ülkeye olan aidiyet duygusunu güçlendirecek ve onları kendi topraklarında kök salmasına önemli katkı sağlayacaktır” dedi.