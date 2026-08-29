Başbakan Ünal Üstel, şiddetli dolu, yağış ve fırtınanın büyük hasara yol açtığı Güzelyurt’ta incelemelerde bulundu. Ülke genelinde etkili olan olumsuz hava koşullarının ardından hasarın boyutunu yerinde değerlendiren Üstel, meydana gelen zararların giderilmesi ve vatandaşların yaralarının sarılması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Üstel, Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi’nin altı ilçede çalışmalarını sürdürdüğünü, kaymakamlıklar, emniyet müdürlükleri ve ilgili kurumlarla koordinasyon toplantılarının gerçekleştirildiğini belirtti.

Rüzgar 100 kilometreyi aştı

Şiddetli rüzgarın bazı bölgelerde saatte 100 kilometreyi aştığını ifade eden Üstel, bunun sonucunda büyük ağaçların devrildiğini, bazı yolların ulaşıma kapandığını, araçların yanı sıra çatılar ve güneş panellerinin de zarar gördüğünü kaydetti.

Hasarın yerinde tespit edildiğini belirten Üstel, ilgili kurumların sorunların giderilmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Güzelyurt ağır hasar aldı

Olumsuz hava koşullarından en fazla etkilenen bölgelerden birinin Güzelyurt olduğunu belirten Üstel, yüksek gerilim hatlarının devrilmesi nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandığını açıkladı.

Elektriğin yeniden sağlanması için ilgili kurumların, özel sektörün de desteğiyle çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Üstel, yaşanan hasarın en kısa sürede giderilmesi için gerekli adımların atılacağını belirtti.

“En büyük tesellimiz can kaybı olmaması”

Başbakan Üstel, yaşanan olaylarda can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu vurgulayarak, hükümet olarak meydana gelen zararların değerlendirileceğini söyledi.

Üstel, “Bu yaşanan olaylarda tek tesellimiz herhangi bir can kaybının olmamasıdır. Gerisini hükümet olarak değerlendirerek yaraları en kısa sürede saracağız” dedi.