Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM PARTİ), Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nde Ceyhun Kırok’u ve Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’nde Halil Kasım’ı destekleyeceklerini açıkladı.

Partiden yapılan açıklamada, Merkez Yönetim Kurulu’nun yürüttüğü çalışmalar sonucunda yerel seçimlerde desteklenecek belediye başkan adaylarının parti meclisinde oylanarak belirlendiği ve ilk olarak 8 belediyenin açıklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ana kadar destek açıklanan belediyeler ise şu şekilde duyuruldu:

“İskele Belediyesi: Hasan Sadıkoğlu, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi: Ali Karavezirler, Gönyeli-Alayköy Belediyesi: Hüseyin Amcaoğlu, Tatlısu Belediyesi: Hayri Orçan, Girne Belediyesi: Murat Şenkul, LAÇ Belediyesi: Belediye Başkanlığı serbest, Belediye Meclisi için TAM PARTİ , Dikmen Belediyesi: Selahattin Çello, Belediye Meclisi için TAM PARTİ, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi: Cemil Sarıçizmeli, Çatalköy-Esentepe Belediyesi: Ceyhun Kırok, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi: Halil Kasım”